Keunstner Van Hove komt foar ynternasjonaal projekt werom nei Fryslân

Fierder wol de keunstner mei Hannes Scherjon fan de klompmakkerij yn Noardburgum ûndersykje of de masinen, dy't Scherjon spesjaal foar de produksje fan syn klompen ûntwikkele hat, brûkt wurde kinne foar de produksje fan silinderkoppen en oare wichtige ûnderdielen fan syn motormodellen. No moatte dy allegear noch mei de hân makke wurde, wat in soad tiid kostet.

V8-leafhawwers út de Wâlden

Dêrnjonken is de moeting mei de V8-leafhawwers út de Fryske Wâlden, dy't spesjaal troch iepenUP live earder dizze wike yn it Fries Museum arranzjearre wie, de keunstner sa goed befallen dat Van Hove ek mei dizze Friezen oan 'e slach wol. Dêrfoar sil tsjin dy tiid yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert spesjaal in iepen atelier ynrjochte wurde. Ek sei de keunstner ta dat hy de oare kear as er wer yn Fryslân is, graach by dizze manlju del komt om te sjen hoe't dy har motors revisearje.

De Fryske V8-leafhawwers ha yntusken in soad respekt foar de keunstner út Algerije krigen. As lytse hommaazje wiene se woansdei yn har oldtimers nei Ljouwert ta kaam. Dy oldtimers waarden de hiele jûn as wiere keunstwurken foar Neushoorn tentoansteld. Mar krekt as de keunstwurken fan Van Hove yn it Fries Museum, mochten ek de oldtimers net troch it publyk oanrekke wurde.