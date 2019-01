Plysje-auto oanriden op Grinzerstrjitwei tusken Ljouwert en Tytsjerk

De plysjes wiene ûnderweis nei in oanriding tusken in auto en in hart. Se woene it plak fan it ûngelok ôfskermje. De auto dy't it hart oanriden hie, stie op de rjochterrydstripe. De plysje-auto gie derefter stean. In oare automobilist seach dat net en ried dêrop yn.

Alle trije auto's hiene safolle skea dat se fuorthelle wurde moasten. It hart hat it ûngelok net oerlibbe.