Skipswerf Barkmeijer wurdt oernommen troch Thecla Bodewes

As alles rûnkomt, dan wurde alle kasko's en de hiele werf oernommen. Tongersdei moatte alle puntsjes op de i setten wurde yn in lêste oerlis. Dêrby sit Thecla Bodewes, de kurator, de âld-bestjoerders fan de fennoatskip en de Rabobank, dy't de sekerheidsrjochten hat.

Fakbûn FNV is yn in earste reaksje bliid dat it bedriuw trochsetten wurdt, mar wit noch net wat it betsjut foar de takomst fan it personiel. By Barkmeijer wurken 150 minsken en 30 útstjoerkreften.

Thecla Bodewes

Bodewes, út Hasselt, komt út in famylje fan skipsbouwers. Har bedriuw naam earder al werven yn Harns, Kampen en Meppel oernommen.

Fallisemint

Barkmeijer waard ein oktober fallyt ferklearre. Der wiene jildproblemen by it bedriuw. It wurk gie earst gewoan troch.