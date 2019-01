Ynstjoering yn doarpskrante Parregea wint gemeentlike priis Fryske stikken

De 78-jierrige frou Van den Berg skriuwt al in lytse fjirtich jier foar de doarpskrante fan Parregea. It priiswinnende stik gong oer de sniewinter fan 1979. Doe wie der echt sprake fan koade read, sa skriuwde se yn har stik. Dat se de priis krige, wie in grutte ferrassing. In doarpsgenoat hie it stik ynstjoerd en pas ferline wike krige frou Van den Berg te hearren dat se nominearre wie.