LIVE: Keunstner Éric van Hove yn iepenUP

Foar de keunstner stiet it motorblok foar de yndustrialisaasje, dy't yn in soad lannen de ein betsjut fan it klassike ambacht. Rinnendebânwurk yn stee fan hânwurk. Mei syn ymposante replika's set Van Hove tradisjonele ambachten op 'e nij op de kaart. Hy kombinearret de skjintme fan design mei aktuele tema's lykas de ferdieling fan wolfeart en de ferskillen tusken it westen en de rest fan de wrâld.