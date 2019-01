UPDATE Grutte stroomsteuring yn suden fan Ljouwert is foarby

De grutte stroomsteuring yn súdlik Ljouwert is oer. Dat meldt Liander op twitter. Om sawat seis oere foel yn it gebiet tusken de Potmarge en it MCL de elektrisiteit út. Ek alle ljochten op it Drachtsterplein wiene út. Wensoarchsintrum Abbingahiem sette in it needaggregaat yn sadat de bewenners net yn it tsjuster sieten.