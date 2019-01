Rubryk Frysk Film Archief: Jacques de Beer

"Foar ús wie dat hiel gewoan", fertelt Wies. "Myn broer en ik spilen in soad yn de films fan ús heit. Hy hie dan in hiel senario skreaun foar syn bern. Ik fûn it prachtich om te dwaan, mar begriep net dat dit bysûnder wie."

Wies kin it har noch goed heuge dat har heit mei syn ferneamdste wurk dwaande wie: de animaasjefilm Hylke Hoanne. "Dy hat er tegearre makke mei Dick Hageman. Alle tongersdeitejûnen kaam Dick by ús thús en wienen se de hiele jûn dwaande. Dick tekene en en ús heit filme. En dat gie net sa rap, want foardat bygelyks in fûgel syn bekje iepen hat om wat te sizzen bist fiif tekeningen fierder."