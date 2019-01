Pieter Weening stiet foar it begjin fan it seizoen: "Ik wol minimaal ien wedstriid winne"

Yn Spanje wurdt de basis lein foar it nije seizoen. De foartekens lykje posityf te wêzen foar Weening: "Ik fiel my goed. Foar de tiid fan it jier is de kondysje ek goed. Mar it begjint krekt wer. Dus we sille rêstich opbouwe en sjogge wol wêr't it útkomt."

Ferline jier ried de hurdfytser fan Team Roompot-Charles goed yn Eastenryk en Kroäsië. Ek dit jier mikt Weening dêr wer op. "Ik ha my spesjalisearre op de rittekoersen oer meardere dagen. Ik hoopje wol ien of mear wedstriden te winnen. As ik in deeglik seizoen ha mei in pear útsjitters, bin ik tefreden."