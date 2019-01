UPDATE Branwacht hat brân elektrisiteitshúske net fier fan fleanbasis útmakke

De brân yn in elektrisiteitshúske net fier fan de Fleanbasis Ljouwert is út. Dat meldt de brânwacht op twitter. Yn it elektrisiteitshúske fan Liander oan de Troelstrawei ûntstie woansdeitemiddei brân. De lokaasje fan de brân is tichtby in gemaal fan Definsje. De brânwacht wie derby om it fjoer út te meitsjen. Foar de wissichheid wie it fytspaad nei Stiens ôfset.