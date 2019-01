HEA! Groene Loods yn Sint-Anne hâldt op

De "Groene Loods' is in begryp yn Sint-Anne en omkriten, mar dy namme ferdwynt. Tjeerd van der Veen hâldt der nei sawat tritich jier mei op. De hannel yn âld guod wurdt him te swier. De hannel is ek bot feroare. Guod dat in pear jier lyn noch goed jild opbrocht, stiet no foar in pear euro te keap. Dochs sjocht soan Roelof der takomst yn.