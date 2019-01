Biblioteek fan it jier 2019: dbieb yn Ljouwert is nominearre

De biblioteek yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert is nominearre foar de titel 'biblioteek fan it jier 2019'. Dat is in priis fan it Bibliotheekblad, it fakblêd fan de biblioteken. Ek fiif oare biblioteken binne nominearre: yn Deventer, Dongen, Harderwijk, Losser en Vught.