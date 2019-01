Schils fuort by SC Cambuur, klup wol noch spits helje

Cambuur wol noch in spits

De Ljouwerters hoopje harsels noch te fersterkjen mei in spits. Neffens technysk manager Foeke Booy is de klup yn petear oer de komst fan in spits, mar: "Of het haalbaar is, is de vraag. De kans dat we nog een spits aantrekken, is moeilijk in te schatten."

Cambuur hat noch oant en mei tongersdeitejûn 00.00 oere om in spiler te heljen. Dêrnei slút de transfermerk.