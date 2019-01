Kamminga sprint nei twadde plak yn alternative Alvestêdetocht

Der wie in groepke fan sân froulju foarút by de alternative Alvestêdetocht. Krekt foar de ein koe Van der Stelt dêrút ûntsnappe. Kamminga moast yn de efterfolging, mar kaam yn de sprint krekt te koart om har noch by te heljen. De maratonrydster wûn ferline wike wol de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee.