Op de skipswerf fan Piet ten Woude yn Drylts is in skûtsje yn twaen seage, om't it skip sa foldwaan kin oan de easken fan de IFKS. Der is in stik fan goed twa meter tuskenút helle en it kin no fierder klearmakke wurde as wedstriidskip foar de silerij yn de lytse a-klasse.