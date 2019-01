Ariëns wurdt twadde by alternative Alvestêdetocht

It peloton is woansdeitemoarn om kertier foar achten by in temperatuer fan 16 graden ûnder nul, úteinset. Under oare Gary Hekman en Niels Overvoorde besochten mei in lange solorit op kop de winst te pakken. Mar úteinlik wie it nei fiif-en-in-heal oere in kopgroep fan sântjin riders dy't útmeitsje soe wa't der mei de winst fan tusken gie.

Yn de sprint wie Vreugdenhil de rapste. It is it twadde súkses foar AB Vakwerk dizze wike. Moandei wûn Hekman noch de KPN Grand Prix 2 op de Eastenrykse Weissensee. Vreugdenhil is de opfolger fan Erik Jan Kooiman. Dy moast woansdei nei 17 fan de 20 ronden fan it iis stappe.

De froulju binne noch ûnderweis, de ferwachting is dat sy om in oere as trije hinne oankomme.