Matías Jones tekenet by SC Cambuur

SC Cambuur fersterket him mei Matías Jones. De oanfaller trainde al in oantal wiken mei by de Ljouwerters, mar trochdat hy út Oerûguay komt, moasten der noch in oantal saken regele wurde. Jones hat yntusken in wurkfergunning krigen en kin sadwaande útkomme foar SC Cambuur. Hy tekenet in kontrakt foar de rest fan it seizoen mei in opsje foar noch in jier.