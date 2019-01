Drachtster advokaat Westerhuis kritysk oer akkoart bernepardon: "Heel zwak akkoord"

Yn 't belang fan bern en âlden

Neffens foarsitter Theo Joosten fan CDA Fryslân is it akkoart wol deeglik yn it belang fan de bern en de âlden dy't ûnder it bernepardon falle. Hy kin him net fine yn de krityk dat it berikte akkoart mei de ferkiezingen te meitsjen hat.

"Ik snap dat dat gebeurt", seit Joosten. "Maar ik denk dat het belang van de kinderen om wie het gaat zwaarder weegt dan het perspectief dat sommigen zeggen dat het in het belang van de verkiezingen zou zijn gegaan. Er zijn vier partijen die nu een ander standpunt hebben ingenomen en ik vind het van grote betekenis dat daarmee uitzicht is geboden en een stuk onzekerheid is weggenomen die werd veroorzaakt door het huidige beleid."