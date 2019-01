De World Cup is foar Bouwmeester net in prioriteit, sy hat de fokus yn Miami op it besykjen fan ferskate strategyen yn wedstriidferbân. Dochs falt it 42ste plak ôf. De sylster rekket lykwols noch net yn panyk. De race fielde fierder goed foar har.

De World Cup duorret noch oant 3 febrewaris.