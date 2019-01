Opkreazjen fan Tsjûkemar moat 35 miljoen euro kostje

De projektgroep is yn oparbeidzjen mei de provinsje, de gemeente De Fryske Marren en in tal oare partijen al jierren dwaande mei de takomst fan de Tsjûkemar. Woansdeitemiddei sette alle partijen harren hanteken ûnder in gearwurkingsoerienkomst en dat is it offisjele startmomint fan de útfiering.

Yn totaal wurdt der yn it earste jier sa'n 800.000 euro stutsen yn it gebiet. It earste dat realisearre wurde moat, is in survivalbaan by Eastersee. Dêrneist wurdt der dit jier ek noch in strân oanlein by Sint-Nyk en wurde de eilantsjes yn de Tsjûkemar opknapt.