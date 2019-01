Boargers uterje soargen oer stroomstasjon yn Wûns

In protte bewenners fan Wûns binne bang dat der keazen wurdt foar in plak tichtby it doarp en dat dit skealike gefolgen hawwe sil. Grutste yrritaasje is dat der, by de komst fan it wynmûnepark, sein is dat der yn dat gebiet neat mear bykomme soe.

Nij Hiddum Hou

"Wy hawwe de lêste twa jier grutte drokte hân om Nij Hiddum Hou en dat hat in flinke oanslach west op de natuer en de minsken yn dit gebiet. Dy kwestje is noch net iens op syn ein en dan komme se alwer mei in nij plan. Dêr binne wy bot fan skrokken", seit in begiene man op de ynformaasjejûn.

"Wat my sa dwers sit, is dat it demokratysk proses noch net iens ôfrûn is en dat se no alwer begjinne."