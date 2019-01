Feanwâldster Gleonkoppen wolle in nij plak

De âlde jeugdsoas hiet fan De Wâldpyk. Mar dy namme wol de jongerein fan Feanwâlden net oanhâlde foar it nije plak. "Wâldpyk waard dochs wat yn swart deiljocht sjoen. We tochten, we dogge it oars. Gleonkop is in typyske bynamme foar immen fan Feanwâlden", seit in jonge út it doarp.

Op it stuit hiert de jongerein in kelder yn it tsjerkegebou. "We besykje no in gruttere kelder te krijen. Mar dêr hawwe wy wol de stipe fan de gemeente foar nedich."