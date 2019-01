It giet wer better mei de Frysk readbûnte kij

Mei DNA-analyzes yn it stamboek

Sûnt desimber stean der mear Frysk readbûnte kij yn it stamboek. Dit komt trochdat de kij no ek mei DNA-analyzes ynskreaun wurde kinne. Foarhinne koe dat allinnich as alle ynformaasje fan sawol de heit as de mem bewarre wie.

Durk Durksz: "Mar it kaam in protte foar dat de ynformaasje oer de mem of heit net goed byhâlden waard. Der stiene mar 480 kij yn it stamboek. No, mei dizze nije regel, stean der al 600 yn. Der binne dus eins folle mear suvere Fryske readbûnte kij, sûnder dat wy it wisten. Mar dy komme no tefoarskyn."