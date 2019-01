Twa fertutearze húskes yn Wâldsein út de 18e iuw mei entûsjasme restaurearre

Doe't Dijkstra de wenten kocht hie, tocht er nei ien of twa jier wol klear te wêzen mei de restauraasje. Mar dêr hie er him op fersjoen. Der komme in soad minsken om 'e hoeke by in projekt as dit, leit Dijkstra út. Der moasten fergunningen oanfrege wurde, se ha in boustop hân en der moasten rapporten makke wurde. Dat koste in soad tiid en enerzjy.

Alde styl

"Als je het mij nu vraagt, dan zou ik het niet gedaan hebben. Maar over een jaar zeg ik dat ik het zo weer zou doen", seit Dijkstra. Timmerlju, in skilder, dakdekkers, tegelsetters, meubelrestaurateurs; in soad fakminsken ha Dijkstra holpen om de húskes wer folslein yn âlde styl werom te bringen.