Spotter: "F16 fan ynsidint boppe Flylân hie problemen mei boardkanon"

Wurdfierders fan de fleanbasis, fan it ministearje fan Definsje en fan de ynspeksjetsjinst dy't it ynsidint ûndersiket, wolle it ferhaal fan de spotter net befêstigje. Se hâlde de kiezzen stiif op inoar salang't it ûndersyk fan de IVD rint. It kin moannen duorje foardat der in útkomst is.

Fleantúchfanaat

De spotter dy't de kommunikaasje heard hat, is Sipke Broekstra fan Oerterp. Hy is fleantúchfanaat en yn syn frije tiid heart er gauris nei de kommunikaasje tusken de fleantugen. Moandeitemiddei om 14.20 oere hinne hearde hy de kommunikaasje fan it bewuste tastel. Pas neidat yn de media kaam dat de IVD in ûndersyk begjint nei in ynsidint boppe Flylân, dat op deselde dei west hat, krige Broekstra yn de gaten wat er heard hie.

Twa F-16's wiene dwaande mei sjitoefeningen op de Vliehors, doe't by ien fan beide tastellen it boardkanon fêstrûn, seit er. De piloat hat dat meld oan de kontrôletoer fan Flylân, en yn de cockpit besocht om it probleem te ferhelpen, wylst er rûntsjes fleach boppe it oefengebiet. Dat slagge net.