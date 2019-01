Suksesfolle hûdtransplantaasje tapast by Sjinkie Knegt

Dat it hiele lân mei Knegt meilibbet, docht him goed. Hy krijt in protte betterskipskaarten. "Dêr bin ik tige wiis mei. It jout my ekstra motivaasje om hjir wer boppe-op te kommen."

Noch pear wiken yn sikehûs

Knegt moat noch in pear wiken yn it sikehûs bliuwe. Hoe lang oft it herstel noch duorret, is noch net dúdlik. Knegt is sels posityf.