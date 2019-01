Bou nije húsdokterspraktyk Minnertsgea set yn febrewaris útein

De kosten binne ûngefear 460.000 euro. It jild is byinoar helle troch skinkingen en subsydzjes fan bygelyks it Waadfûns, it Iepen Mienskipfûns en de provinsje. Dêrneist hawwe pleatslike fûnsen, pleatslik belang en allerhande partikulieren in bydrage levere. Der is noch in lyts tekoart, dêrfoar rinne noch oanfragen by ferskate fûnsen.