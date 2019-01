Moasje tsjin kolleezje oer sporthal De Steense yn Wolvegea "respektleas"

De oare fraksjes hiene in soad krityk op de moasje. Weststellingwerfs Belang neamde de moasje sels respektleas. Neffens it CDA is der wol deeglik hannele, sjoen de tydlike oplossing yn de foarm fan in ûndernimmer, dy't as cateraar wurket.

Wethâlder Jongebloed sleat hjir by oan troch te sizzen dat de sporters net de dupe wurden binne fan it feit dat der noch gjin fêste cateraar is.