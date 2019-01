Ynspraakjûn oer profyl nije boargemaster Ljouwert lûkt net in soad folk

Eline de Koning wie al mei al net ûntefreden oer de ynhâldlike kwaliteit fan de jûn. "Het is goed mogelijk dat we de profielschets op onderdelen zullen aanscherpen naar aanleiding van wat er vanavond is besproken."

It is it doel dat de fakatuere foar de boargemaster fan Ljouwert op 8 febrewaris iepensteld wurdt. Yn de konsept-profylskets fan de betrouwenskommisje steane oant no ta de tema's boargerheit/boargermem, feiligens, opkomme foar stêd en doarpen en taal/meartaligens sintraal.