Bysûnder fergaderje op duorsum fergaderskip 'De Vooruitgang'

Under de nije namme 'De Vooruitgang' wolle Jorrit en Susan Janssen Jouwsma it skip ferhiere as duorsume fergaderlokaasje. Duorsumheid is in tema dat trochfierd wurdt oant yn de lytste details. Njonken de elektryske oandriuwing mei enerzjy fan sinnepanielen, wurdt ek de betimmering mei duorsum hout dien en is keazen foar duorsume farve.

"Je kunt opstappen waar je wilt, zolang het maar binnen Noord-Nederland blijft. Anders gaat de missie van ons verhaal verloren", fertelt Susan Janssen Jouwsma. "We zijn duurzaam omdat we geen dieselmotor gebruiken. We varen elektrisch, met behulp van zonnepanelen op het dek."