SC Cambuur jout oerwinning út hannen tsjin tsiental Go Ahead Eagles

Tsjin tsien man

Cambuur hie de wedstriid ûnder kontrôle. Dat hie makliker wurde moatten neidat Go Ahead Eagles in healoere foar tiid mei tsien man fierder moast. Ald-Cambuurspiler Gino Bosz krige syn twadde giele kaart nei in oertrêding op Van Kippersluis.

Dochs koe Cambuur fan it numerike oerwicht net profitearje. De foarsprong waard sels út hannen jûn. Yn de lêste minút kaam Go Ahead Eagles op likense hichte troch in goal fan Roland Baas (1-1), wêrnei't beide ploegen ien punt oan de wedstriid oerholden.

It is yntusken moannen lyn dat Cambuur yn eigen stadion wûn hat. De lêste kear dat dat barde, wie begjin novimber, tsjin Jong Ajax.