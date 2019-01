Cambuur jout oerwinning út hannen tsjin 10 man fan Go Ahead

De wedstriid hie eins freed al spile wurde moatten, mar doe koe dat net trochgean. Fanwege it winterske waar wie it foar spilers en supporters te gefaarlik om nei it stadion te riden. De sântûzen taskôgers dy't der no wienen, ha it net drûch holden. De rein kaam mei bakken út de loft.

Cambuur gong goed fan start. De iepeningstreffer hong yn de loft, en nei 20 minuten like it safier al te wêzen, doe't Tyrone Conraad in hurd skot fan Kevin Jansen achter doelman Hobie Verhulst wist te krijen. It doelpunt telde net. Conraad stie bûtenspul.

Tsien minuten letter foel dochs de 1-0. In drîge skower fan Kevin van Kippersluis bedarre fan 20 meter ôf yn de fiere hoeke fan de goal. Verhulst wie kânsleas.