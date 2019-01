Henk Deinum: "Ik wol Jannewietske net foar de fuotten rinne"

Henk Deinum wie tsien jier wethâlder yn Ljouwert. Sels hie er net tocht dat er it sa lang folhâlde soe. "Foar in ûngeduldich minske as my is dat lestich, want as wethâlder moatte je in soad geduld hawwe. It wurket allegear wat trager yn de polityk", fertelt Deinum. Uteinlik is it foar him dochs de moaiste baan dy't hy ea hân hat. "Dat hat te krijen mei wat we berikt hawwe, mar ek mei de minsken mei wa'tst gearwurkest", leit er út.

Taaie dossiers

Deinum hie in pear taaie dossiers, de nijbou fan it Cambuurstadion wie miskien wol it dreechste. Ferline wike gie de ried fan Ljouwert lang om let akkoard mei de plannen, op Deinums lêste dei as wethâlder. "Dat wie in dreamsenario. Sokke dingen kinne ek oars ôfrinne. Minsken werinnerje harren faaks it lêste watst dien hast."

De Friese Poort woe út it projekt stappe, omdat der gedoch wie rûnom de ôfspraken oer tydlike húsfesting. Deinum en syn kollega Friso Douwstra seinen dat se neat fan dy ôfspraken ôf wisten. "Net alles wurdt fêstlein yn soksoarte projekten. Mar wy giene derfan út dat we goede ôfspraken makke hiene. Uteinlik is it slagge, mar it hat in pear kear op springen stien."

"It wie in lestich dossier, mar it wie hiel moai om te dwaan. Us gearwurking mei de organisaasje fan Cambuur ferrûn goed." Der hawwe mominten west dat Deinum tocht dat it net goedkaam, dat hy syn hert fêsthold. Mar hy hat altyd betrouwen holden yn in goede ôfrin.

Ungeduldich

Dochs fernuveret it minsken dat just in ûngeduldich man as Henk Deinum derfoar soargje moat dat de partijen wer byinoar komme soene. "Dat hawwe in hoop minsken tsjin my sein. It barde meastentiids dat ik mear pit sjen liet, mar yn dit gefal moasten we bemiddelje."

De âld-wethâlder ferwachtet dat de provinsje noch gau mei de lêste fiif miljoen oer de brêge komme sil, yn alle gefallen foar de provinsjale ferkiezingen fan maart. "Wy hawwe altyd goede petearen mei de provinsje hân. Ik tink dat we alle fragen dy't dêr libben, goed beantwurdzje koene."