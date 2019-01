Net 57 ûntslaggen by kweker Hartman, mar tweintich

Neffens fakbûn CNV waarden de personielsleden moandeitemiddei bypraat oer de nije situaasje. It bûn is reedlik tefreden oer de regeling, seit fakbûnsbestjoerder Sijtze de Bruine.

"Er wordt per individu gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Dat is mooi. Voor de mensen die worden ontslagen, proberen we nog een scholingstraject te organiseren", seit De Bruine. "Daar is de afgelopen jaren niks van terecht gekomen. De ontslagen zijn natuurlijk verdrietig, maar dit is wel een goed voorstel."

Lang om let foarstel

Al sûnt ein foarich jier is bekend dat der minsken fuort moatte by it bedriuw yn Seisbierrum. Der wie lykwols ûndúdlikens oer de eksakte oantallen. Oant snein, doe't de bedriuwslieding lang om let mei in foarstel oer de brêge kaam. De Bruine tinkt dat dit foarstel úteinlik de einstreek helje sil. "Het is voor 95 procent zeker dat dit het gaat worden."

It personiel dat bliuwe mei, krijt ek noch ris in transysjefergoeding en WW oer it fearn fan it lean dat se ynleverje moatte.

Direksje

Ek de direksje fan Hartman is wiis mei it ûnderhannelingsresultaat. Neffens de kweker bliuwt mei dit akkoart de wurkgelegenheid grutdiels behâlden. "Deze plannen moeten leiden tot de omvorming van Hartman tot een honderd procent biologische teler", skriuwt de direksje yn in ferklearring.

Hartman sil no wol meiwurkje oan de trainings en opliedings fan it personiel. Neffens it bedriuw is dy ynvestearring ek hurd nedich om oerskeakelje te kinnen nei folslein biologyske teelt.