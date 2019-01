Vaclav Cerny net nei SC Hearrenfean

Hearrenfean is noch yn petear mei Andreas Skovgaard. De linker-sintrale ferdigener is transferfrij en komt eventueel oer fan FC Nordsjaelland út Denemarken. Hearrenfean en Skovgaard moatte it noch iens wurde. De komst fan de Ingelske ferdigener Reece Oxford fan West Ham United is ek noch in opsje.