By it ûngelok op de A7 is ien persoan om it libben kaam. In twadde slachtoffer is nei it sikehûs brocht.

Rykswettersteat melde dat de fangrail slim skansearre rekke wie. Dy moast repareard wurde. Dêrtroch en fanwegen ûndersyk nei it ûngelok koene minsken oerenlang net fia de Ofslútdyk yn Fryslân komme.