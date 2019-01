Ofslútdyk nei Fryslân ta oant middernacht ofsletten fanwege slim ûngelok

It is net hielendal dúdlik wat der bard is. Neffens Rykswettersteat is der plysje-ûndersyk nedich. Dat duorret nei alle gedachten oant middernacht.

Neffens de plysje binne der twa slachtoffers. Der soe in oanriding west ha dêr't twa auto's by belutsen binne. It is net dúdlik hoe't de slachtoffers der oan ta binne. Der is in traumahelikopter oproppen.

Rykswettersteat meldt dat de fangrail slim skansearre rekke is. Dy moat repareard wurde. Minsken dy't fanút Noard-Hollân nei Fryslân ta wolle wurde oanret om oer Lelystêd te riden.