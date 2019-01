LTO Noord: "Heel Fryslân biologisch is niet realistisch"

Oorvijg

Peet Sterkenburgh van LTO Noord vindt het niet zo'n handig streven. "Het voelt voor gangbare boeren als een oorvijg, alsof ze nu niet goed bezig zijn." Bovendien denkt hij dat het niet uit kan. "Als we massaal overstappen op biologisch boeren, dan zakt de prijs. Terwijl biologisch boeren duurder is. En dan vervalt de meerwaarde om over te stappen."

De biologische landbouw neemt de laatste jaren toe. Toch is in 2017 maar 3 procent van de totale landbouw biologisch, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Eén van deze bedrijven is Waddengeluk uit Sexbierum.

Een goed verhaal

Eigenaar Jurjen Bruinsma verbouwt al twintig jaar onder andere aardappels, spruiten en kolen op biologisch-dynamische wijze. Volgens hem is biologisch boeren de toekomst. Wel valt of staat het met of de consument meer voor zijn eten wil betalen, want biologisch eten is wel duurder. "We moeten mensen veel meer meenemen in het verhaal erachter: de gezondheids-, milieu- en sociale aspecten." Hij ziet dat hier vanuit de maatschappij meer interesse voor komt.