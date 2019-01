Hoe sit it no eins krekt mei de F-35?

De F-35 dy't yn Texas oerlange wurdt, is net de earste F-35 foar de loftmacht. Der binne oant no ta al fiif fan dizze tastellen levere. Mei twa F-35's wurdt op dit stuit al aktyf flein yn it testprogramma fan it tastel. Foar de regearing is it oerlangjen in heuchlik momint. Dat momint markearret nammentlik de oergong fan de F-16, in fjirde generaasje tastel, nei de F-35, fyfde generaasje tastel.

Yn Italië stiet ek in fabryk dêr't soksoarte fleantugen boud wurde. Dy fabryk is wichtich foar Nederlân, want dêr wurde de measte Nederlânske F-35's makke. De earste F-35 dy't yn de hjerst yn Nederlân oankomt, komt ek út dat fabryk.

Wat smyt de F-35 op foar it Noarden?

Banen! Benammen op de fleanbasis fan Ljouwert. Dêr wurdt no boud oan folslein nije ynfrastruktuer. Dan giet it bygelyks om in hangar en in squadron-gebou. Alles moat op in oare wize ynrjochte en boud wurde. Want it giet om ynformaasje en dy ynformaasje moat dêr feilich wêze.