"Wat my it meast bybleaun is, is dat hy in hiele normale, nochtere Grunneger wie"

"Hy wie in nochtere man, dy't by Cambuur op fantastyske wize begûn mei in bjusterbaarlike bekeroerwinning op AZ yn 2007. Dat is eins it earste wêr't ik oan tink", fertelt Geert van Tuinen.

Dy wedstriid wie syn hichtepunt by de klup, want dêrnei gie it op sportyf flak net geweldich. "Yn datselde seizoen gie it al mis. Ik kin my dy nijjiersresepsje noch heuge, dêr't Wim Sleijfer, de doetiidske foarsitter, sei: 'Dit kin net. Dit is Cambuur-ûnweardich en folslein ûnakseptabel", ferfolget Van Tuinen.

"Ald-direkteur Alex Pama sei: 'Zo'n jaar kunnen we ons niet weer veroorloven.' Cambuur einige dat jier as santjinde."

Lange steat fan tsjinst

Koolhof hie in lange steat fan tsjinst. Hy wie aktyf by ûnder oare Veendam, Vitesse, PSV, FC Groningen en De Graafschap. Cambuur wie syn lêste klup as trainer.

"Hy fleach der net út en mocht it seizoen 2008 ek begjinne. Nei seis wedstriden wie it lykwols dien. Doe ferlearen se mei 4-1 fan Helmond Sport. Doe hawwe sein dat er mar fuort moast", seit Van Tuinen. Dêrnei gie Koolhof nei FC Groningen gean as skout.