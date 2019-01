'Wedstriid fan de wike': derby yn de 'kelderklasse'

In derby makket yn de sportwrâld altyd krekt wat mear los as in gewoane wedstriid. En as it dan ek noch ris in derby is yn de 'kelderklasse', it leechste nivo fan it amateurfuotbal, dan giet it der hielendal need oan ta. De 'Wedstriid fan de wike' by Omrop Fryslân is de wedstriid yn de fiifde klasse fan it sneinsfuotbal tusken Donkerbroek en Sport Vereent út Aldeberkeap.