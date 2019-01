FNP-riedslid Soepboer bringt skiednisboek út oer de Gouden Iuw

"De opset fan it hiele boek wie om bern wer oan it lêzen te krijen en te ynteressearjen foar skiednis. Dat is wol wat we weromkrije. It makket it fak en de ferhalen wer libjend", fertelt Soepboer. "De betsjutting achter in ferhaal is folle wichtiger as jiertallen út de holle leare."

Identifisearje

Vet Oud hat in bern út de doelgroep as haadpersoan. Dus in bern dat ek in jier as fjirtjin is en dat wat meimakket yn dy tiid. Sa kinne bern harren dermei identifisearje.

De boeken binne net ûntwikkele as lesmetoade, mar kinne wol yn it ûnderwiis brûkt wurde. "De dosint kin in tema útkieze, dêr ferhalen by sykje en der in les omhinne bouwe."