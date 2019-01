HEA! NK Maskotte reedriden op It Hearrenfean

It wie switten snein foar de figueren yn de skomrubberen pakken op Thialf by it NK reedriden foar maskottes. Bearen, in pappegaai, en sels in pinguïn bûnen de striid op de redens tsjin elkoar oan. De Fryske ynbring komt fan Thialfi, de maskotte fan it iisstadion.