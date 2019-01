Rykswettersteat: der is wol kontrôle op waadfersteurders

"Der wurde noch wol boetes útdield," leit Roland Wijmenga fan Rykswettersteat út. "De wet is sûnt 2017 feroare en dat jout mooglik betizing. No is it sa dat as in fûgel of in seehûn fersteurd wurdt dat oantoand wurde moat dat de soart yn it hiele gebiet fersteurd wurdt. Ik kin my yntinke dat natuerleafhawwers wolle dat der mear optreden wurdt."

Yn it oerlis is bepraat dat alle partijen oangeande de Waadsee de gearwurking ferbetterje sille de kommende tiid. "Dat we mienskiplik hanthavenje, en bygelyks by elkoar op de boat sitte sille. It bliuwt lestich om minsken te trappearjen. Dêrom is ek mear ynset op gedrach fan minsken. Dat se har hâlde moatte oan de Erecode. Dêryn stiet wat wol en net ferstannich is om te dwaan. It doel is om te gedrach te beynfloedzjen, dat se om de bisten tinke moatte en net te tichtby komme moatte."