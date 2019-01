Studinten fan ROC Friese Poort meitsje tydskrift oer Dada

It doel is dúdlik te meitsjen wat de keunstbewegingen Dada en De Stijl tsjintwurdich noch te betsjutten hawwe. De leden fan De Stijl woene in radikale herfoarming fan de keunst. Dêrfoar brûkten se in minimum oan primêre kleuren, mei swart, wyt en griis.

It foarnaamste lid fan De Stijl, Theo van Doesburg kaam mei in kleure-ûntwerp foar 16 middenstânswenten oan de Torenstraat.

It tydskrift Dada in Stijl is fan 7 febrewaris ôf te krijen yn de winkel fan it museum.