Utstjoerburo begjint mei oplieding foar technysk personiel

By it oanbieden fan de opliedingen wurdt gearwurke mei bygelyks de skildersfakskoalle en ROC Friese Poort. Dielnimmers oan de opliedingen krije in baangarânsje by in bedriuw yn de regio. It útstjoerburo hat al ynformaasjegearkomsten hâlden, foar kandidaten dy't op syk binne nei in wurk-leartrajekt yn de technyk.

Ferline jier binne 43 fan de 110 ynteressearren ek echt begûn mei in oplieding. De earste oplieding yn Fryslân begjint op 1 april, dy is foar minsken dy't operator wurde wolle.