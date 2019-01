Ald-Cambuurtrainer Jurrie Koolhof ferstoarn

De Grinslanner sleat syn fuotbalkarriêre ôf by SC Veendam. Dêrnei waard er trainer fan ûnder oare Cambuur, dat wie tusken 2007 en 2009. Hy wie de ôfrûne tiid aktyf as haad-skouting by FC Groningen.

Roubannen

SC Cambuur spilet moandeitejûn tsjin Go Ahead Eagles mei roubannen om fanwege it ferstjerren fan Koolhof. En foarôfgeand oan de wedstriid is der in minút stilte.