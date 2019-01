Dick út Marsum sit by de lêste tsien kandidaten fan 'Project Rembrandt'

De pensjonearre feteraan Dick Kamstra (60) tekenet al syn hiele libben. Yn syn jierren as beropsmilitêr sketste er elk frij momint minsken en makke er ek cartoons. Dy stienen geregeld yn it blêd fan Definsje. Nei syn pensjoen is er fanatyk oan it skilderjen gien.

Yn acht ôfleveringen moatte de dielnimmers nije opdrachten dwaan. Sa stappe se yn de fuotleasten fan de learlingen fan Rembrandt. Elke wike moat ien kandidaat ôffalle. De sjoggers kinne thús op projectrembrandt.nl de masterclasses folgje.

Rembrandt-jier

2019 is útroppen ta Rembrandt-jier. It is 350 jier lyn dat de masterskilder fan 'De Nachtwacht' stoar. Syn neilittenskip wurdt yn tal tentoanstellingen sjen litten, wêrûnder it Fries Museum yn de útstalling 'Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw.'