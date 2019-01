Minister Wopke Hoekstra jout les oer jild op Harnzer basisskoalle

"Zo'n kans krijg je niet al te vaak", seit Liesbeth Buursma, dosinte fan groep 6 op basisskoalle IKC Het Baken yn Harns. De Harnzer basisskoalle waard sels frege om mei te dwaan oan de gastles fan de minister. De bern binne yntusken senuweftich. "We moesten wel even uitleggen wie de minister is en hoe hij eruit ziet, maar het begint nu te leven", laket Liesbeth.

De ferwachtings binne heech. Liesbeth: "We zullen het hebben over de miljoenennota, maar ook over de vraag is geld echt of nep. En ook de waarde van geld is onderwerp. Je ziet dat steeds meer kinderen betalen met de pinpas, dan heb je niet het gevoel dat je geld kwijt bent, omdat je het niet zelf in handen hebt."

Minister Wopke Hoekstra jout yn alle provinsjes dizze gastles op in basisskoalle.