De Tsjerke yn Terherne is populêrste troulokaasje yn Fryslân

Yn 2018 trouden 46 pearkes by De Tsjerke. Se biede all-inclusive trouwerijen. Breidspearen komme oan yn in houliksboatsje en de seremoanje is yn it romantyske tsjerkje. Dan folget in high wine yn de tún en foar it diner en feest wurde gasten mei in pream nei hotel 't Schippershuis brocht.

Toptrouwlocaties is in oerkoepelende organisaasje foar ien fan de grutste trouplatfoarmen fan Nederlân, dêr't ien op de trije breidspearen de troulokaasje fynt.