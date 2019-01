Loftmacht krijt F-35 (JSF) offisjeel oerlange

De F-35 dy't yn Texas oerlange wurdt, is net de earste F-35 foar de loftmacht. Der binne oant no ta al fiif fan dizze tastellen levere. Mei twa F-35's wurdt op dit stuit al aktyf flein yn it testprogramma fan it tastel. Dy beide F-35's diene earder yn 2016 de fleanbasis Ljouwert oan foar de saneamde "belevingsvluchten". Sa moast dúdlik wurde hoefolle lawaai as de F-35 makket yn fergelyk mei de F-16. Benammen by omwenners fan de fleanbasis Ljouwert binne dêr in soad soargen oer.

Seremoanje yn Texas

Dat de seremoanje yn Texas no pas plakfynt, hat te krijen mei de skiednis fan de oanskaf fan it tastel. Yn 2013, doe't it earste Nederlânske tastel levere waard, wie it noch mar de fraach oft Nederlân de fleantugen eins wol oanskaffe woe. Yn de polityk wie dêr doe in soad diskusje oer. Dat hie ûnder oare te krijen mei it hieltyd djoerder wurden fan it projekt. De twa oanskafte testtastellen binne doe al levere, mar bûten de skynwerpers om oerflein nei in testbasis yn Florida.

Tsjinstim fan Lutz

Flak foar de simmer fan 2013 waard dúdlik dat Nederlân dochs troch woe mei de oanskaf fan de F-35. De PvdA en de VVD makken dêr ôfspraken oer yn it regearakkoart. Fan de beide koälysjepartijen stimde doe allinnich PvdA-Keamerlid Lutz Jacobi tsjin dit beslút.